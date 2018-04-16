İstanbul Başakşehir'de hafriyat kamyonu yolun karşısına geçip İETT otobüsüne çarptı. 6 kişi yaralandı.

Başakşehir'de hafriyat kamyonunun İETT otobüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kayaşehir mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu kontrolden çıkması sonucu karşı şeride geçerek İETT otobüsüne çarptı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan otobüsteki 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Hafriyat kamyonu şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, hafriyat kamyonu ve İETT otobüsünün olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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