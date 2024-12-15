İETT otobüsünün çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsünün geri manevra yaptığı sırada çarptığı 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otobüs şoförü kazanın ardından gözaltına alındı.

Mert Sagit Mert Sagit
İETT otobüsünün çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Dün akşam saatlerinde Gümüşsuyu mevkiindeki duraktan hareket eden İETT otobüsü, geri manevra yaptığı sırada 11 yaşındaki Nesrin Cuma'ya çarptı.

Otobüsün sürücüsü, çevredekilerin bağırışları üzerine aracı durdururken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Nesrin Cuma, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan sürücü H.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: TRT Haber

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