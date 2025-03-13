İftar sonrası talihsiz kaza: 80 yaşındaki adam kaynar suyla yaralandı

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde, iftardan sonra çay almak isterken başı dönen 80 yaşındaki Mehmet Sait Özkan, üzerine kaynar su dolu çaydanlığın devrilmesi sonucu 3. derece yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın tedavisi devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İftar sonrası talihsiz kaza: 80 yaşındaki adam kaynar suyla yaralandı
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Erzurum’un Şenkaya ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Sait Özkan, iftardan sonra çay almak isterken büyük bir talihsizlik yaşadı. Sobanın üzerindeki kaynar su dolu çaydanlığı kaldırdığı sırada başı dönen yaşlı adamın, üzerine sıcak su dökülerek ağır yanıklar oluştu.

Bacaklarında 3. derece yanık oluşan Özkan, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından babasını yerde yatarken bulan oğlu Abdulnasır Özkan, yaşananları şu sözlerle anlattı:  "Eline sıcak suyu (demliği) alırken, babamın başı dönmüş ve bacaklarına su dökmüş." 

Özkan, olay sonrası babasının yanına gittiğinde şuurunun yerinde olmadığını belirterek, "Baktım babam yerde ve yanmış. Elini, yüzünü yıkadım, sonra babamın bacağının yandığını anladım. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk ettiler." diye konuştu.

Olay sonrası Şenkaya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Sait Özkan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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