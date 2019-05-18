Kars'ta radar üssünde görevli Mehmetçikler, Türkiye'ye havadan gelebilecek tehditlere karşı tetikte. Mehmetçikler, Ramazanda da gece gündüz gözleri semada, elleri tetikte nöbet tutuyor

Onlar, Kars 226 numaralı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli Mehmetçikler. Türkiye'ye havadan gelebilecek tehditlere karşı ramazanda da gece gündüz görev başındalar.



Subatan köyünde görev yapan askerler, Ermenistan, İran, Azerbaycan, Gürcistan hava sahalarını gözetliyor. Türkiye'ye gelebilecek olası tehditlere karşı büyük bir titizlikle çalışıyor.



Kıta Komutanı Hava Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Necdet Caner, "Biz ülkemizin kuzeydoğudaki gözüyüz" diyor.



Mehmetçikler, elleri tetikte, gözleri semada, aralıksız nöbet tutuyor.



İftar ve sahurda da vatan nöbeti sırayla tutuluyor. Onlar, Türkiye'nin kuzeydoğusundaki en uç noktada görev yapan, Hava Kuvvetleri'nin son sıfır noktasındaki hudut neferleri.



ulusal.com.tr

