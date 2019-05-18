banner1005
İstanbul'da çatışma çıktı
İstanbul'da çatışma çıktı
Marmara'ya kritik uyarı
Marmara'ya kritik uyarı
Erdoğan'dan seçim önerisi
Erdoğan'dan seçim önerisi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

İftar ve sahurda vatan nöbetindeler

Kars'ta radar üssünde görevli Mehmetçikler, Türkiye'ye havadan gelebilecek tehditlere karşı tetikte. Mehmetçikler, Ramazanda da gece gündüz gözleri semada, elleri tetikte nöbet tutuyor

İftar ve sahurda vatan nöbetindeler

Onlar, Kars 226 numaralı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli Mehmetçikler.  Türkiye'ye havadan gelebilecek tehditlere karşı ramazanda da gece gündüz görev başındalar.

Subatan köyünde görev yapan askerler, Ermenistan, İran, Azerbaycan, Gürcistan hava sahalarını gözetliyor. Türkiye'ye gelebilecek olası tehditlere karşı büyük bir titizlikle çalışıyor. 

Kıta Komutanı Hava Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Necdet Caner, "Biz ülkemizin kuzeydoğudaki gözüyüz" diyor.

Mehmetçikler, elleri tetikte, gözleri semada, aralıksız nöbet tutuyor. 

İftar ve sahurda da vatan nöbeti sırayla tutuluyor. Onlar,  Türkiye'nin kuzeydoğusundaki en uç noktada görev yapan, Hava Kuvvetleri'nin son sıfır noktasındaki hudut neferleri.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #kars #mehmetçik #türkiye #iftar #sahur #ramazan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.