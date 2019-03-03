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Iğdır 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Iğdır'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Iğdır 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Iğdır'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici adaylistelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi. 
Kesinleşen listelere göre Iğdır'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi 
Aralık: Mustafa Güzelkaya

Tuzluca: Faruk Korkusuz 
Karakoyunlu: Kurban Kaya 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Iğdır Merkez: Sözer Sayan
Aralık: Zafer Bayat
Tuzluca: Abdullah Çinibulak
Karakoyunlu: Cafer Dalga 

Milliyetçi Hareket Partisi 
Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)
Aralık: Cafer Akka
Tuzluca: Alican Zorman
Karakoyunlu: Bayram Ali Ballı 

Halkların Demokratik Partisi 
Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş
Tuzluca: Ayşe Aras Kaynar 

Saadet Partisi 
Iğdır Merkez: Abdullah Mert
Aralık: Ömer Faruk Çağlar
Tuzluca: Ahmet Sait Sadrettin Türkan
Karakoyunlu: İsmet Öget 

 Bağımsız Türkiye Partisi
Iğdır Merkez: Alihaydar Demir 

Demokratik Sol Parti 
Iğdır Merkez: Fırat Akdağ 

Türkiye Komünist Partisi
Iğdır Merkez: Berkay Kemal Önoğlu

Etiketler; #Iğdır
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