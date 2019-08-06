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Iğdır'da 6 inek zehirlenerek telef oldu

Iğdır'ın Oba Köyü'nde 6 inek zehirlenerek telef oldu. Olayla ilgili araştırma başlatıldı. Besiciler hayvanlarının "Tarım ilaçları yüzünden" zehirlediğini iddia etti.

Iğdır'da 6 inek zehirlenerek telef oldu

Iğdır merkeze bağlı Oba köyünde otlamaya çıkan 46 inekten 6 tanesi zehirlenerek telef oldu. 

Sabah saatlerinde köyün ineklerini alarak her zamanki meralarına giden çoban Mehmet Maral, ineklerin yere yıkıldığını görünce hayvan sahiplerine haber verdi. 

Durum jandarma ile Gıda ve Tarım il müdürlüğüne bildirildi. 

İnekleri telef olan Alican Akçan, tarım ilaçlarının hayvanlarını zehirlediğini savundu. 

Köy Muhtarı Ercüment Aksu, durumu jandarma haber verdik Gıda ve Tarım il müdürlüğüne bildirdik. Niye zehirlendikleri araştırılıyor.”dedi 

Aksu, gibi başka besicilerin de hayvanları telef oldu. 

Oba köyünde yaşayan besiciler konun araştırılmasını talep etti. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Iğdır
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