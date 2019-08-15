Iğdır'da, binlerce dönümlük arazideki "Gökkuşağı Tepeleri" göz alıyor. Doğa harikası tepe; Kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlara sahip toprak yapısıyla ilgi odağı oluyor.

"Gökkuşağı Tepeleri" son günlerin en gözde cazibe merkezleri arasında.



Bu tepeler Iğdır'da, Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırı bölgesinde bulunuyor.



Binlerce dönümlük arazideki tepeler ismine yaraşır bir şekilde; kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlar sıra sıra uzanıyor.



Bölgenin turizm potansiyeline zenginlik katan tepeler, renk cümbüşüyle misafirlerinin gözünü kamaştırıyor.



Tur firmaları, birçok tarihi ve doğal güzelliği barındıran bölgeyi ziyarete gelen turistlere, Gökkuşağı Tepeleri'ni de gezdiriyor.



Renkli ve farklı büyüklükteki tepeler, görenleri kendine hayran bırakıyor.





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