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Iğdır'da kiraz hasadı başladı

Iğdır'da yaz mevsiminin gelişiyle birlikte kiraz hasadı başladı. Bölgede Haziran sonunda kayısı hasadının başlaması bekleniyor.

Iğdır'da kiraz hasadı başladı

Doğu Anadolu bölgesinin Çukurovası denilen Iğdır’da Haziran'ın gelişiyle birlikte kiraz bahçeleri hareketlendi. Iğdırlı üreticiler kiraz hasadı yapıyor.

Kuzugüden köyünden Ali Şıktaş'a göre köyün kirazları çok kaliteli.

8 dönümlük bahçesinde kiraz hasadına başlayan üretici Rıza Güneş ise rekoltenin geçen yıldan çok daha düşük olmasından yakındı.

Güneş, maliyetlerin yüksekliğini çarpıcı bir örnekle anlattı.

Çok kaliteli kirazlar ürettikleri halde ihraç edemediklerini söyledi Güneş.

Kirazın fiyatı bahçede 7- 8 lira civarında. Manavlar ve marketler ise yerli kirazın kilosunu 10 ile 13 lira arasında satıyorlar. Iğdırlı üreticiler kiraz hasadının ardından Haziran ayının sonunda Kayısı hasadına başlayacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Iğdır
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