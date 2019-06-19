Iğdır'da olası bir radyasyon sızıntısına karşı, gerçeği aratmayan bir nükleer tatbikat yapıldı. Ermenistan'daki nükleer santralde sızıntı senaryosuna dayanan tatbikatta köyler boşaltıldı, köylüler acil durum merkezine getirildi. Öte yandan tatbikata katılan köylüler, Ermenistan'taki santralin gerçekten kapatılmasını istiyor.

Görüntüler Iğdır'da kurulan acil durum merkezinde çekildi. Neyse ki görüntüler gerçek bir nükleer felakete değil, bir tatbikata ait. Ermenistan'da Iğdır'a yalnızca 17 Km. uzaklıkta Metsamor nükleer santrali bulunuyor. Dünyanın en tehlikeli nükleer santralleri arasında gösterilen Metsamor'daki sızıntı ihtimaline karşı, Tam Kapsamalı Iğdır Saha tatbikatı düzenlendi.



Iğdır'da santrale yakın 8 köy bulunuyor. Gerçeği aratmayan tatbikatta, senaryo gereği bölgede oluşan depremin ardından Metsamor'da nükleer sızıntı meydana geldi. Ermenistan sınırına sıfır noktasındaki Alican ve Mürşitali köyleri boşaltıldı. Köylüler acil durum merkezine getirildi.



Özel kıyafetli ekipler vatandaşlar üzerinde radyasyon ölçümü yaptı. Radyasyonun etkilerine karşı iyot hapı verildi. Acil durum nedeniyle çadır kampı kuruldu.



Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki tatbikata AFAD ekiplerinin yanısıra UMKE, itfaiye, jandarma, sağlık ve Doğal Afetlere Mühadale Timi de katıldı.



Ancak tatbikatta gerçek bir gelişme de yaşandı. Tatbikata katılan köylüler, Metsamor'un bir an önce kapatılmasını istediler.



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