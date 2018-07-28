Bölücü terör örgütü PKK Iğdır'da işçilere saldırdı. İl Özel idaresi araçlarına el yapımı patlayıcılar ile tuzak kuran teröristler, patlama sonrası kaçan işçilerin üzerine ateş açtı. Terör saldırısında iş makinesi operatörü Nurettin Karadeniz şehit oldu.

Ağrı Dağı'nın eteklerine doğru tamirat için yola çıkan işçilere, bölücü terör örgütü PKK saldırdı.



İl Özel idaresine bağlı ekip, Korhan Yaylası'na su hattını tamir etmek için yola çıkmıştı.



İşçilerin yaylaya ilerleyişi sırasında teröristler, yola yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.



Teröristler, patlamanın ardından kamyonetten inip kaçmaya çalışan işçilerin üzerine bu kez ateş açtı. Saldırı sonrası kaçan M.G ve M.P işçiler asker ve güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı.



Bölgede kalan iş makinesi operatörü Nurettin Karadeniz'i kurtarmak için zırhlı araçlar eşliğinde hava destekli operasyon başlatıldı. Aynı zamanda mayın tarama ve bomba uzmanları ile sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi.



Ancak olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, Karadeniz'in cansız bedenine ulaştı. İş makinesi operatörlüğü yapan Nurettin Karadeniz, hain saldırıda şehit oldu.



Karadeniz'in naaşı, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlar sürüyor.



ulusal.com.tr