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Iğdır'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Kentte bir tıra çarpan otomobildeki biri asker 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı

Iğdır'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında biri asker 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı.

Kent merkezinden Aralık ilçesine gitmeden Sedat Kesip'in kullandığı 34 RB 3110 plakalı otomobil, önünde seyreden 08 K 6599 plakalı tıra arkadan çarptı.

Dorsenin altına giren otomobilde, sürücü Sedat Kesip, kardeşi Savaş Kesip ve akrabası Yeşil Kesip sıkıştı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan bu kişilerden sürücü ile kardeşi olay yerinde hayatını kaybetti, Yeşil Kesip ise Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Savaş Kesip'in Kars'ın Arpaçay ilçesinde vatani görevini yaparken izinli olarak memleketi Iğdır'a geldiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Iğdır
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