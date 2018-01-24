Adliyeye sevk edilen 5 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi

Iğdır'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sonrası Iğdır Adliyesine sevk edildi.



Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Zanlılar, il merkezinin yanı sıra Halfeli beldesi, Karakuyu ve Hasanhan köylerindeki operasyonda gözaltına alınmıştı.