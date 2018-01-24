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TSK'dan Afrin açıklaması

Iğdır'daki sosyal medyadan terör örgütü propagandası iddiası

Adliyeye sevk edilen 5 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi

Iğdır'daki sosyal medyadan terör örgütü propagandası iddiası

 Iğdır'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sonrası Iğdır Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılar, il merkezinin yanı sıra Halfeli beldesi, Karakuyu ve Hasanhan köylerindeki operasyonda gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #terör propagandası #Iğdır #afrin
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