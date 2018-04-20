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Iğdır Sanayi Sitesi'nde patlama: Yaralılar var! İşte ilk görüntü

Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı, çok sayıda iş yeri ve araçta hasar oluştu. Patlamanın ardından çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Iğdır Sanayi Sitesi'nde patlama: Yaralılar var! İşte ilk görüntü

Iğdır Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı, çok sayıda iş yeri ile araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Iğdır Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Tüp yüklü araçta meydana geldiği tahmin edilen patlamanın ardından çevredeki iş yerlerinde yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, AFAD, TOMA ve belediye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, patlamada 6 kişi yaralandı, çok sayıda iş yeri ve araçta hasar oluştu.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin, zaman zaman parlamaların olduğu yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bu arada, Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bülent Zeğem, Iğdır Sanayi Sitesi Başkanı Atakan Taşkınsu da olay yerine gelerek bilgi aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Iğdır #sanayi sitesi #patlama
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