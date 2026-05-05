Iğdır'da arı saldırısı: 816 hayvan telef oldu!

Iğdır’da yaşanan arı saldırısının ardından panikleyen koyunların birbirini ezmesi sonucu toplam 816 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan hasar tespit ve inceleme çalışmaları tamamlandı. Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda telef olan hayvan sayısının 816 olduğu kesinleşti.

Olayın ardından sahada yürütülen çalışmalar kapsamında telef olan koyunlar, iş makineleri yardımıyla kamyonlara taşındı. Veteriner hekimlerin gözetiminde, yerleşim yerlerinden uzak bir noktada açılan çukurlara gömüldü.

Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirirken, benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin değerlendirildiği öğrenildi.