Iğdır’da bin kişilik ekip oluşturuldu: 9 gündür bulunamayan İslam Temeş her yerde aranıyor

Iğdır’ın Küllük köyünde 9 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Temeş’ibulmak için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları büyütüldü.

Dün 114 personelle sürdürülen çalışmalarda herhangi bir iz bulunamayınca bugün kapsam genişletildi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının seferber olduğu arama operasyonuna AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komando birlikleri ve çeşitli kamu kurumlarından ekipler katıldı.

Toplam bin kişilik ekip, Küllük köyünün yanı sıra çevredeki tarlalar, sulama kanalları ve kırsal alanlarda detaylı tarama gerçekleştiriyor. Aramalarda İHA’lar ve arama köpekleri de kullanılıyor.

Yetkililer, İslam Temeş’in bulunmasına yardımcı olabilecek her türlü bilginin güvenlik birimlerine iletilmesi çağrısında bulundu.