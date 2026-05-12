Iğdır'da dehşet anları! Sahibinin elinden kaçan dana yaşlı adamı yere savurdu

Olay, Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Sahibinin kontrolünden çıkan bir dana, aniden yola fırlayarak çarşı merkezine doğru koşmaya başladı. Peşinden giden sahibinin tüm çabalarına rağmen hayvan durdurulamadı.

Kontrolden çıkan dana, güzergahı üzerindeki Halfeli Caddesi'ne ulaştığında sağa sola saldırarak çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Çevrede paniğe neden olan koşuşturmaca sırasında bir markete yönelen hayvan, o esnada marketin önünde duran yaşlı bir adama çarparak onu şiddetle yere savurdu.

İKİ ARACIN ARASINDA YAKALANDI

Çevredeki vatandaşlar yaşanan saldırı karşısında büyük panik yaşarken, yaşlı adamı yere düşüren dana çarşı merkezinde koşmaya devam etti. Uzun süre peşinden koşulmasına rağmen yakalanamayan öfkeli hayvanın kaçışı, Adil Aşırım Çarşısı’nda iki aracın arasına sıkıştırılmasıyla son buldu.

Hayvanın sıkıştırılmasının ardından olay yerine gelen ekipler müdahalede bulundu. Ekipler tarafından uyuşturucu iğne vurulan dana, sakinleşmesi beklendikten sonra güvenli bir şekilde araca yüklenerek bulunduğu yerden götürüldü.