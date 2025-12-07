Iğdır’da hava kirliliği rekor kırdı: Uzmanlardan uyarı geldi

Kayısısı ve tuzuyla bilinen Iğdır, bu kez hava kirliliği nedeniyle dikkat çekiyor. Dünya Hava Kalitesi Endeksi verilerine göre kent, 1 Aralık itibarıyla Türkiye’de en yüksek kirlilik düzeyine ulaştı. Böylece Iğdır bir kez daha ülkenin en kirli havasına sahip il olarak kayıtlara geçti.

Iğdır Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Altıkat, özellikle kış aylarında kirliliğin belirgin şekilde arttığını söyledi. Tehlikenin giderek büyüdüğüne dikkat çeken uzmanlar, yaşlılar, çocuklar ve solunum hastalığı bulunan kişilerin mümkün olduğunca dışarı çıkmamasını öneriyor.

Kentteki kirliliğin birden fazla nedeni bulunuyor. Dağlarla çevrili coğrafya nedeniyle hava sirkülasyonunun zayıf olması, kalitesiz kömür ve tezek kullanımı, doğal gaz kullanımının düşük olması, aşırı betonlaşma ve plansız şehirleşme, bitmeyen altyapı çalışmaları ile erozyon kaynaklı toz taşınımı hava kalitesini olumsuz etkileyen başlıklar arasında yer alıyor.