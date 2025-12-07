Iğdır’da hava kirliliği rekor kırdı: Uzmanlardan uyarı geldi

Kayısısıyla, tuzuyla meşhur Iğdır, hava kirliliğiyle mücadele ediyor. Tablo vahim. Dünya Hava Kalitesi Endeksi verilerine göre kent, 1 Aralık’ta ülke genelinde en yüksek kirlilik düzeyine ulaştı.

Iğdır’da hava kirliliği rekor kırdı: Uzmanlardan uyarı geldi
Yayınlanma:

Kayısısı ve tuzuyla bilinen Iğdır, bu kez hava kirliliği nedeniyle dikkat çekiyor. Dünya Hava Kalitesi Endeksi verilerine göre kent, 1 Aralık itibarıyla Türkiye’de en yüksek kirlilik düzeyine ulaştı. Böylece Iğdır bir kez daha ülkenin en kirli havasına sahip il olarak kayıtlara geçti.

Iğdır Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Altıkat, özellikle kış aylarında kirliliğin belirgin şekilde arttığını söyledi. Tehlikenin giderek büyüdüğüne dikkat çeken uzmanlar, yaşlılar, çocuklar ve solunum hastalığı bulunan kişilerin mümkün olduğunca dışarı çıkmamasını öneriyor.

Kentteki kirliliğin birden fazla nedeni bulunuyor. Dağlarla çevrili coğrafya nedeniyle hava sirkülasyonunun zayıf olması, kalitesiz kömür ve tezek kullanımı, doğal gaz kullanımının düşük olması, aşırı betonlaşma ve plansız şehirleşme, bitmeyen altyapı çalışmaları ile erozyon kaynaklı toz taşınımı hava kalitesini olumsuz etkileyen başlıklar arasında yer alıyor.

Hatay esnafı 14 yıldır çözülemeyen sorun için toplandıHatay esnafı 14 yıldır çözülemeyen sorun için toplandıYurt
Hatay'da kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuk gömüldüğü topraktan yaralı çıkarıldıHatay'da kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuk gömüldüğü topraktan yaralı çıkarıldıYurt
Gençlerbirliği’nde deprem! Volkan Demirel galibiyet sonrası istifasını duyurduGençlerbirliği’nde deprem! Volkan Demirel galibiyet sonrası istifasını duyurduSpor

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

ığdırda hava kirliliği
Günün Manşetleri
Büyükçekmece adliye soygununda gelişme
2026 bütçesi görüşmeleri yarın başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile görüştü
“Haberler gerçek dışı, bahis söz konusu değil”
CHP'de yeni MYK belli oldu
Türk limanları Kasım ayında tarihi rekor kırdı
Gürbulak'ta 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık ve kurumlarda üst düzey atamalar
Ünlü spikerler gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
BİM 9 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 9 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu
Sosyal politika uzmanı vatandaşlık maaşının detaylarını anlattı Sosyal politika uzmanı vatandaşlık maaşının detaylarını anlattı