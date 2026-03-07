Iğdır'da İran'a destek yürüyüşü: “Türkiye-İran kardeştir, İsrail kalleştir”

Iğdır’ın Aralık ilçesinde İran’a yönelik saldırılar protesto edildi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ABD ve İsrail’i kınadı, “Türkiye-İran kardeştir, İsrail kalleştir” sloganları attı.

Iğdır’ın Aralık ilçesinde İran’a yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.

Aralık İlçesi Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Aralık Karasu Camisi önünde toplanan vatandaşlar, programın başlangıcında şehitler için saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra katılımcılar Dört Yol mevkiine kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca “Türkiye-İran kardeştir, İsrail kalleştir” sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Dernek Başkanı Kamber Güzelkaya, ABD saldırılarına tepki gösterdi. Güzelkaya, mazlum halkların zalimlere karşı mutlaka zafer kazanacağını söyledi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

