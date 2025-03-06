Iğdır'da korku dolu anlar: Seyir halindeyken alevlere teslim oldu

Iğdır’ın Topçular Mahallesi Fuzuli Sokak üzerinde hareket halinde olan 04 D 5302 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı.

Sürücüsü öğrenilemeyen araçtan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak yangın sırasında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.