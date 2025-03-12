Iğdır’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı!

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali köyünde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Şevket B., Azat B., Fırat M. ve Mehmet M. yaralandı.

Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte köy halkı büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

67 YAŞINDAKİ ŞEVKET B. KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, silahla vurulan 67 yaşındaki Şevket B., doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemlerini artırdı.