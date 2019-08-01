Iğdırlı kadınlar iş sahibi oldu

Iğdır Tuzluca'da kadınların istihdam edilmesi amacıyla tekstil atölyesinde ustalık kursu açıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayıp ustalık belgesi alan Tuzlucalı kadınlar, artık dünyaca ünlü markalara kıyafet dikiyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaşayan 80 ev kadını, açılan tekstil atölyesiyle ustalık belgesi aldı.Yaklaşık 4 ay süren kursta deneyimli ustalar, kadınlara elbise imalatı üzerine eğitim verdi.Genelde tarlada çalışan kadınlar kısa sürede kendilerini geliştirdi. Onlar artık bir iş sahibi. Dünyaca ünlü markalara elbise dikerek aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar.Yıllarca büyük şehirlerde tekstil sektöründe üretim yapan girişimci Akif Duraç, ilçe merkezinde atölye açarak kadın istihdamına katkı sağladıklarını söyledi.Iğdır'ın aslında bir tekstil kenti olması gerektiğini söyleyen Duraç, temel hedeflerinin şehrin ekonomisini canlandırmak olduğunu söyledi.ulusal.com.tr