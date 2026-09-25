İğne yapıldıktan sonra öldüğü iddia edilmişti! Hemşirelerin cezası belli oldu

Gaziantep'te, 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü Özel Bossan Hastanesi'nde hayatını kaybeden Abdurrezzak Baysal'ın ölümüne ilişkin açılan davanın karar duruşması görüldü. Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, maktulün ailesi ve avukatları katıldı. Heyet, sanık hemşire Aslı E.'ye "olası kastla adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verirken, diğer sanık hemşire Mustafa Ç.'yi aynı suçtan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmada söz alan maktulün ailesi, sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını talep etmişti. Savcılık makamı da mütalaasında sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını istemiş, ayrıca haklarında tutuklama kararı verilmesini talep etmişti.

İKİ SANIĞA DA CEZA ÇIKTI

Mahkeme heyeti, uzun süren yargılamanın ardından kararını verdi. Sanık hemşire Aslı E., "olası kastla adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılırken, hemşire Mustafa Ç. aynı suçtan 25 yıl hapis cezası aldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, Gaziantep'teki Özel Bossan Hastanesi'nde yaşanmıştı. İddiaya göre Abdurrezzak Baysal, 3 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve bilinci açık şekilde tedavi altına alınmıştı. Sadece dizinden yaralanan ve ayağına platin takılan Baysal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyordu. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta, yakınları tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyordu.

Ancak süreç beklenmedik şekilde ilerledi. Hastanın bir hemşireyle yaşadığı tartışmanın ardından, kas gevşetici olduğu öne sürülen ve başka bir hastaya ait olan bir ilacın kendisine enjekte edildiği iddia edildi. Baysal, bu enjeksiyonun ardından hayatını kaybetti. Önceki duruşmalarda ifade veren tanıklar da Baysal'ın şırınga yapılmasının hemen ardından hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.