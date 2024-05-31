İğrenç gerçek ortaya çıktı

Kayıp kızları aramak için programa başvuran Selahattin Yalnız’ın kızları yıllardır istismar ettiği öğrenildi. Şahısla konuşan Müge Anlı adeta "Sen bir de utanmadan nasıl bu kızları benim stüdyoma aramaya geldin terbiyesiz adam, ahlaksız" diyerek çıkıştı. Kızlardan biri ise "14 yaşımızdan beri bize tecavüz ediyor bu adam" dedi.

Bahar ve Figen'in stüdyoya geldiği yayında Müge Anlı, Selahattin'e bağlandı. Anlı, “Gözünüz aydın. Kızlar bulundu" derken Selahattin de "Teşekkür ederiz. Biliyorum" dedi. Bunun üzerine stüdyodan alkışlar gelirken Müge Anlı "Dur hiç alkışlamayın" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı, “Gözünüz aydın Selahattin Bey. Sen utanmadan nasıl benim stüdyoma geldin? Allah seni şaşırttı mı yanılttı mı, ne oldu? Sen bir de utanmadan nasıl bu kızları benim stüdyoma aramaya geldin terbiyesiz adam? Senin bu kızlara neler yaptığının bütün videoları elimde. Sen bu kızları bir de buraya nasıl aramaya geldin, ahlaksız. Nasıl aramaya geldin? Sen benim stüdyoma gelip bu kızları nasıl aramaya geldin? Hangi akla hizmet? Sen bunu savcıya söyleyeceksin, hakime söyleyeceksin. Sen nasıl bu kızları hem bu kadar istismar edip hem nasıl bu stüdyoya gelip ararsın ya?" diye konuştu.

Savcılık kararını anlatan polisler, Selahattin, Fitnat ve Gizem’i canlı yayında gözaltına aldı.