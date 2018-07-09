Adnan Menderes Üniversitesi'nde çok sayıda kişiyi FETÖ'cü diye ihbar eden bir profesör, son Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edildi.

Birçok kişiyi FETÖ'cü diye ihbar eden bir üniversite öğretim üyesi görevinden ihraç edildi.



Adnan Menderes Üniversitesi'nde bir çok kişiyi FETÖ'cü olduğu iddiasıyla ihbar eden Prof. Dr. T.D yayımlanan son KHK ile görevinden ihraç edildi.



Üniversite'den yapılan açıklamada, T.D'nin ilgili kurullar tarafından birçok kez uyarılmasına rağmen davranışlarına devam etmesi ve ‘güvenlik zaafiyeti’ oluşturması sebebiyle ihraç edildiği bildirildi.



Profesörün birçok kişiyi iftira ve şantajla tehdit ettiği iddiaları da var.



ulusal.com.tr

