banner982
Ünlü Türk cerrah Dr. Öz Azez'de
Ünlü Türk cerrah Dr. Öz Azez'de
Atatürk Havalimanı saldırısı davasında flaş gelişme
Atatürk Havalimanı saldırısı davasında flaş gelişme
Tren faciasıyla ilgili siyasilerden taziye mesajı
Tren faciasıyla ilgili siyasilerden taziye mesajı
İhbarcı profesör ihraç edildi
İhbarcı profesör ihraç edildi

İhbarcı profesör ihraç edildi

Adnan Menderes Üniversitesi'nde çok sayıda kişiyi FETÖ'cü diye ihbar eden bir profesör, son Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edildi.

İhbarcı profesör ihraç edildi

Birçok kişiyi FETÖ'cü diye ihbar eden bir üniversite öğretim üyesi görevinden ihraç edildi.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde bir çok kişiyi FETÖ'cü olduğu iddiasıyla ihbar eden Prof. Dr. T.D yayımlanan son KHK ile görevinden ihraç edildi. 

Üniversite'den yapılan açıklamada, T.D'nin ilgili kurullar tarafından birçok kez uyarılmasına rağmen davranışlarına devam etmesi ve ‘güvenlik zaafiyeti’ oluşturması sebebiyle ihraç edildiği bildirildi.

Profesörün birçok kişiyi iftira ve şantajla tehdit ettiği iddiaları da var. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #profesör #ihraç #fetö #adnan menderes üniversitesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.