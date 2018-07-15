Yazın gelmesiyle Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yerleri arasında, Ihlara Vadisi gösterilmeye başlandı. Aksaray'daki vadiyi yılın ilk 6 ayında 220 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Tarihi ve doğal güzelliklerin ortak adresi olarak biliniyor..



Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında yerini alıyor.



Ihlara Vadisi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında geçtiğimiz yılın ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 26'lık artış var..



Bu yılın ilk 6 aylık döneminde 220 bin turist sayısına ulaşıldı…



Aksaraya'da Ihlara Vadisi turistlerin özellikle görmesi gereken 3 önemli nokta arasında yerini alıyor..



Doğal güzellikleri keşif eden turistler vadide yürüyüşü tercih ediyor.



Güzelyurt’ta Ihlara'nın yanı sıra Manastır Vadisi, Belisırma ve Selime Katedrali'nde de turizm yoğunluğunun yaşandığını yerlerden..



Özellikle Kapadokya'ya gelen turistlere Güzelyurt'u görmeden bölgeden ayrılmamaları öneriliyor..



ulusal.com.tr

