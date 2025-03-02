İki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Iğdır’da, husumetli iki ailenin karşı karşıya gelmesi sonucu meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olay, Iğdır kent merkezinde başlayan sözlü tartışmanın Tuzluca ilçesindeki Katırlı köyünde silahlı kavgaya dönüşmesiyle patlak verdi.
Olayın başlangıcı, Kalkan ve Baktemur ailelerinin geçmişten gelen husumetleri nedeniyle kent merkezinde yaşanan bir sözlü tartışmaya dayanıyor. Bu tartışma, tarafların Tuzluca ilçesinde tekrar karşılaşmalarıyla daha da büyüdü. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, Osman Kalkan ve Çetin Kalkan silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiyi Tuzluca Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavi altına alındıkları belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, jandarma ekipleri, kavgaya karışan tarafları belirlemek ve olayın sebebini netleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı