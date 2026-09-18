İki aile arasındaki husumet silahlı çatışmaya döndü: 1’i polis 12 yaralı

POLİS MEMURUNUN KAFASINA SAÇMA İSABET ETTİ

İki tarafın karşılıklı ateş açtığı çatışmada, müdahale eden bir polis memurunun kafasına saçma parçası isabet etti. Olayda polis memuruyla birlikte 11 kişi daha yaralandı.