İki aile arasındaki husumet silahlı çatışmaya döndü: 1’i polis 12 yaralı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile birbirine ateş açtı. Olaya müdahale eden bir polis memurunun kafasına saçma parçası isabet ederken, çatışmada toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır olarak bildirildi.
Kazım Karabekir Mahallesi Gölbaşı Semti'nde, aralarında önceden husumet bulunduğu belirtilen iki aile karşı karşıya geldi.
Gerginlik kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü, taraflar birbirlerine ateş açtı.
Mahalleden gelen ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık personeli sevk edildi. Ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla birlikte çatışmanın boyutu ortaya çıktı.
POLİS MEMURUNUN KAFASINA SAÇMA İSABET ETTİ
İki tarafın karşılıklı ateş açtığı çatışmada, müdahale eden bir polis memurunun kafasına saçma parçası isabet etti. Olayda polis memuruyla birlikte 11 kişi daha yaralandı.
Çatışmada yaralanan kişiler, olay yerinden ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerde yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan yetkililer, çatışmaya karışan taraflara yönelik soruşturmayı sürdürüyor.