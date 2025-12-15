İki aylık eşini satırla katletmişti: Antalya'daki korkunç cinayette yeni gelişme!

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda geniş yankı uyandıran kadın cinayeti davasına ev sahipliği yaptı.

Duruşmaya tutuklu sanık Halit Can Sakman, maktul Sevcan Demir Sakman'ın annesi Havva Ünay, babası Güney Demir ve taraf avukatları iştirak etti. Celsede Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

İddia makamı, sanığın eylemini Türk Ceza Kanunu'nun 82/1. maddesi kapsamında değerlendirdi. Savcı; cinayetin "canavarca hisle" işlendiğini, maktulün sanığın resmi nikahlı eşi olduğunu ve olay anında kadının kendini savunamayacak durumda bulunduğunu vurgulayarak, sanığın indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada talep edilen adli tıp raporunun dosyaya eklendiğini bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, sanık Halit Can Sakman’ın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu kayıtlara geçti. Duruşmada ayrıca HTS kayıtlarına yansıyan görüşmeler nedeniyle tanık olarak çağrılan Merve B. dinlendi. Sanıkla geçmişte sınırlı bir tanışıklığı olduğunu aktaran tanık, olay gecesi sanığa ulaşılamaması üzerine kendi telefonundan arama yapıldığını belirtti. Merve B., daha sonra aynı numaradan sanığın teyzesinin arama yaptığını ancak telefona olay yerindeki polis memurlarının cevap verdiğini anlattı.

"GÜN YÜZÜ GÖRMESİN"

Duruşma salonunda söz alan acılı aile, adaletin en sert yüzünü göstermesini istedi. Baba Güney Demir sanığın en ağır cezayı alması gerektiğini belirtirken, anne Havva Ünay’ın sözleri yürekleri dağladı. Kızının katiliyle yüzleşen anne, "Ağırlaştırılmış müebbet alsın, gün yüzü görmesin, başka kimseye zarar vermesin" ifadelerini kullandı.

Evlilik öncesinde maktul ile birlikte yaşadıklarını anlatan sanık, resmi nikahın ardından maddi problemler nedeniyle tartışmaların başladığını iddia etti. Kendisini baskı altında hissettiğini öne süren Sakman, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanık müdafiinin mütalaaya karşı kapsamlı savunma hazırlamak için süre istemesi üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Kan donduran olay, 9 Mart 2025 tarihinde Antalya’nın Kepez ilçesi Gazi Mahallesi’nde bulunan bir sitenin giriş katında meydana gelmişti. Özel bir hastanede görevli hemşire Sevcan Demir Sakman ile Acil Tıp Teknisyeni olan eşi Halit Can Sakman arasındaki tartışma kavgaya dönüşmüş, genç kadın satırla sırt, karın ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlediği Sevcan hemşirenin, cinayet öncesi yaşadığı dehşet ise dava dosyasındaki güvenlik kamerası görüntüleriyle belgelendi. Görüntülerde; talihsiz kadının şiddetten kaçmak için defalarca evden çıkmaya çalıştığı ancak sanık tarafından engellendiği, cinayetin ardından ise Halit Can Sakman’ın üzeri kanlı halde apartmandan tek başına çıktığı detayları yer aldı. Olay sonrası yaralı olduğunu söyleyen sanık, polis ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edilmişti.