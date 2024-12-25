İki grup arasında bıçaklı kavga! 3 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Adıyaman'da, Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli bıçakla 3 kişiyi yaraladı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı