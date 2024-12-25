İki grup arasında bıçaklı kavga! 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da, Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli bıçakla 3 kişiyi yaraladı.

Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.