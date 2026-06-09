İki gündür haber alınamıyordu! Arama çalışmaları acı sonla bitti

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinde pazar gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki emekli röntgen teknisyeni Yahya Çelik, iskele altında ölü bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İki gündür haber alınamıyordu! Arama çalışmaları acı sonla bitti
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7 Haziran Pazar gecesi evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen üç çocuk babası Çelik'in cansız bedeni, Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla sudan çıkarıldı. Emniyet güçleri, ailenin kayıp başvurusu yapması üzerine ilçe genelinde geniş çaplı bir arama faaliyeti yürütüyordu.

Soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şahsın son olarak ilçe merkezindeki dolgu iskelesi yönüne doğru ilerlediğini tespit etti. Arama çalışmalarını bu noktada yoğunlaştıran ekipler, iskelenin alt kısmında, deniz yüzeyinde hareketsiz yatan bir bedeni fark etti. Bölgeye hızla Sahil Güvenlik ve takviye polis birimleri sevk edildi. Ekiplerin denizden çıkardığı kişinin, aranan Yahya Çelik olduğu kesinleşti.

KESİN NEDEN OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Cenaze üzerinde olay yeri inceleme uzmanları ve Cumhuriyet Savcısı detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan ilk tespitlerin ardından Çelik'in naaşı, kesin ölüm sebebinin netleşmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan ilk değerlendirmelerde, adamın dengesini kaybederek denize düşmüş olabileceği ihtimali ağırlık kazanıyor.

Emniyet birimlerinin yürüttüğü hukuki süreç devam ederken, şu an için olaya ilişkin herhangi bir kişinin gözaltına alınmadığı bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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