İki güne dikkat: Yağmurlu hava geri dönüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normallerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normallerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yağışlı havanın da çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu.
Geçtiğimiz bir hafta boyunca ülke genelinde etkisini gösteren yağmurlu hava başta Batı bölgeleri olmak üzere etkisini azaltmış ve hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üzerine çıkmıştı.
Bugün ülke genelinde güneşli hava hakim olurken, Doğu Karadeniz bölgesinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Çarşamba Batı bölgelerde yağmurlu hava geri dönecek. Marmara bölgesinde kuvvetli yağmur beklenirken, Ege Bölgesi'nde gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.