İki güne dikkat: Yağmurlu hava geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normallerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yağışlı havanın da çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu.