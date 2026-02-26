İki haftadır müdahale yok: Kanalizasyon çöktü, mahalle göle döndü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde yaklaşık iki hafta önce çöken kanalizasyon hattı çevre felaketine yol açtı. Altınyol Caddesi’nde meydana gelen çökme nedeniyle ana borular zarar görürken, taşan pis sular çevredeki inşaat alanlarını bastı. Aradan geçen süreye rağmen herhangi bir çalışma yapılmaması mahalle sakinlerinin tepkisini artırdı.

Aşırı yağışların ardından Altınyol Kavşağı’nda meydana gelen çökme sonrası rögarlardan taşan atık sular gece gündüz akmaya devam ediyor. Bölgedeki inşaat alanları sular altında kalırken, çevrede ağır koku oluştuğu belirtiliyor. Mahalle sakinleri, sorunun günlerdir devam ettiğini ifade ederek yetkililerden acil müdahale bekliyor.

“BU GÜNE KADAR HİÇBİR ÇALIŞMA YAPILMADI”

İnşaat ustası Kemal İşi, bölgede ciddi bir çevre sorunu yaşandığını belirterek, “Burada pis sular günlerden beri arazilere akıyor. Bütün inşaatlar sular içinde. Ben buraya yakın oturuyorum. Sabah akşam da buradan geçiyorum. Kokudan geçilmiyor. Çevreciler nerede? Eskiden en ufak bir şeyde tepki veren çevreciler ortada yok. Bu güne kadar hiçbir çalışma yapılmadı. Sorunun giderilmesini bekliyoruz” dedi.

Marangoz Hamdi Mengi ise Ören’in turistik bir mahalle olduğuna dikkat çekerek, “Burada pis sular günlerdir inşaatların arasına akıyor. Sabah akşam buradan geçiyoruz. Pis koku her tarafı sardı. Büyükşehir Belediyesinin tamir parası yoksa biz mahalle halkı olarak para toplayalım. Bu manzara Ören’e yakışmıyor. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, hem çevre sağlığı hem de turizm açısından risk oluşturan sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor.