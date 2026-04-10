İki kişi ölmüştü: Sele kapılan aracın son görüntüleri ortaya çıktı

Osmaniye’de sel sularına kapılan otomobilin sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İki kişi ölmüştü: Sele kapılan aracın son görüntüleri ortaya çıktı
Yayınlanma:

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 7 Nisan’da meydana gelen sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Sel sularına kapılan otomobilin sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçede etkili olan sağanak yağış sonrası Bülbül Deresi’nin debisi kısa sürede yükseldi. Kadirli Öğretmenevi civarında Fatih Anbarcıoğlu ve Hüseyin Kul’un içerisinde bulunduğu otomobil, taşkın sularına kapılarak sürüklendi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Görüntüler, selin şiddetini ve tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucu araç bulundu. Araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

osmaniye sel felaketi
