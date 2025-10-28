İki kız kardeşin öldüğü feci kazada sanık hakim karşısında: Mahkemeden ölen kardeşler için 'alkol' kararı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, geçtiğimiz ağustos ayında iki kız kardeşin feci şekilde hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İsmail S. (21), kazada yaşamını yitiren Seda ve Tuğba Akpınar'ın acılı yakınları ile taraf avukatları iştirak etti.

SANIKTAN 'BİRA İÇTİM, HIZIM 80-90'DI' SAVUNMASI

Duruşmada savunmasını yapan sanık, olay tarihinde kazadan 4 saat önce 3-4 tane bira içtiğini, annesi ve kız arkadaşını bir yere bıraktıktan sonra evine doğru yola çıktığını söyledi.

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan İsmail S, şunları kaydetti: "Gece saat 01.30 civarında kazanın olduğu kavşağa yaklaşırken yol hakkı bana aitken ve yanıp sönen sarı ışık olmasına rağmen birilerinin önüme atlamaması açısından selektörü birkaç defa yakarak düz yola devam ettim. Ben selektör yaptığımda karşı araç sola sinyal vermişti. Önüme atlamasın diye selektör yapmıştım. Ben herhangi bir dönüş yapmayacaktım. Hızım ortalama 80-90 kilometreydi. Kontrollü geçmeye çalışmama rağmen vefat edenlerin araçları aniden önüme çıkınca frene bastım, sağa kırdım. Yandan diğer araca çarptım o da gidip hem benim aracıma hem de kaldırıma çarptı."

İsmail S, kazanın ardından sağlık ekiplerine haber verdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonrasında gidip vefat edenleri araçtan çıkarmaya çalıştım. Elimden gelen yardımı yapmaya çalıştım, kaza yerinden kaçmadım. Olaydan sonra ben tutuklandım. Ailem karşı tarafla başsağlığı ve özür için görüşmek istedi ancak karşı taraf görüşmek istemedi. Herhangi bir maddi tazminat veya yardımda bulunmadık. Bildiğim kadarıyla ailem cenaze veya taziye yardımı desteğinde bulunmadı. Olay sebebiyle çok üzgünüm pişmanım."

ACILI BABADAN TAZİYE YALANLAMASI: "BENİMLE İRTİBAT KURAN OLMADI"

Müşteki sıfatıyla dinlenen baba Aziz Akpınar ise kızlarının hızlı araç kullanmadığını bildiğini belirterek, sanığın iddialarını yalanladı: "Sanıktan şikayetçiyim, davaya katılma talebim vardır. Olay sonrasında sanık tarafından başsağlığı amacıyla benimle irtibat kuran kimse olmadı. Ayrıca yakınlarıma da böyle bir talep gitmemiştir. Herhangi bir tazminat veya destek ödemesi de olmadı. Sanığın cezalandırılmasını talep ederim."

Taraf avukatlarının taleplerini de dinleyen mahkeme heyeti, ara kararında dikkat çekici bir noktaya hükmetti. Heyet, kazada hayatını kaybeden Seda ve Tuğba Akpınar'dan olayın ardından alınan kan örneklerinin incelenerek, kanda alkol bulunup bulunmadığına ve eğer varsa oranının tespit edilerek mahkemeye bildirilmesinin istenmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı kasım ayına erteledi.

NE OLMUŞTU?

Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde ağustos ayında meydana gelen kazada, Tuğba Akpınar (35) yönetimindeki 16 BGM 213 plakalı otomobil ile İsmail S. idaresindeki 16 BHS 56 plakalı hafif ticari araç çarpışmıştı.

Çarpmanın şiddetli etkisiyle otomobilin sürücüsü ve araçtaki kardeşi Seda Akpınar (28) araçta sıkışmış, olay yerine gelen sağlık ekipleri Akpınar kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Kazada hafif yaralanan sanık İsmail S, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.