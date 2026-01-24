İki sanığın öldüğü bir jandarmanın şehit olduğu adliye saldırısında gerekçeli karar açıklandı

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2024 tarihindeki duruşmada yaşanan ve adliyeyi kana bulayan saldırının faili Kemal Ergün hakkındaki hükmün gerekçesini tamamladı.

Olayda iki sanığı öldüren ve Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ı şehit eden Ergün'e verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 65 yıl hapis cezasının dayanakları raporda yer aldı. Mahkeme, sanığın yüzde 98 engelli kalan oğlu Tolga Ergün'ün durumu nedeniyle duyduğu öfkeyi ve psikolojik etkileri "haksız tahrik" nedeni saysa da eylemin yapılış şekli nedeniyle indirim oranını sınırlı tuttu. Kararın ilgili bölümünde şu ifadeler kullanıldı: "Sanık (Kemal Ergün) lehine haksız tahrik indirimi uygulanmış ancak sanığın eylemini soğukkanlılıkla, adliye binası içerisinde duruşma salonunda işlediği göz önüne alınarak alt sınırdan indirim yapılarak cezalandırılmasına dair oy birliğiyle hüküm kurulmuştur"

JANDARMANIN VURULMASI 'ÖNGÖRÜLEBİLİR' BİR SONUÇTU

Gerekçeli kararda, şehit düşen 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ve yaralanan Uzman Çavuş Uğur Bulut'a yönelik eylem ayrı bir başlıkta değerlendirildi. Mahkeme heyeti, sanığın ateş açtığı sırada jandarma personelinin, maktuller Mertcan ve Köksal Akça'yı korumak üzere onlarla yan yana durduğuna dikkat çekti. Kararda, duruşma salonu gibi dar bir alanda ateş açılması halinde başka kişilerin de zarar görebileceğinin sanık tarafından öngörülebileceği belirtildi. Kemal Ergün'ün doğrudan askerlerin bulunduğu noktaya ateş etmesi ve olası sonuçları bilmesine rağmen eyleme devam etmesi "kast" unsuru olarak değerlendirildi. Bu nedenle sanığın eylemi, "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında sabit görüldü.

Saldırı silahının gizlendiği tekerlekli sandalyedeki oğul Tolga Ergün'ün durumu da kararda geniş yer buldu. Mahkeme, Tolga Ergün'ün babasını azmettirdiğine dair soyut iddialar dışında dosyada delil bulunmadığını kaydetti. Silahın adliyeye sokulması, tekerlekli sandalyenin kurulması ve sanığın kişisel bakımı (idrar torbasının taşınması vb.) gibi tüm eylemlerin baba Kemal Ergün tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı. Babanın eylemi baştan sona tek başına planladığı ve "bu eylemi gerçekleştirmek için sanık Tolga'nın iştirakine ihtiyaç duymadığı" sonucuna varıldı. Bu gerekçeyle Tolga Ergün ve diğer 5 sanık hakkında beraat kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Olayın geçmişi, 22 Eylül 2023'te Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında çıkan kavgaya dayanıyor. Burada garson olarak çalışan Tolga Ergün, çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum kalmıştı. Bu olayın davası 13 Aralık 2024'te görülürken, baba Kemal Ergün oğlunun tekerlekli sandalyesine sakladığı silahla duruşma salonunda dehşet saçtı.

Saldırıda, Tolga Ergün'ü sakat bırakan davanın sanıkları Mertcan ve Köksal Akça hayatını kaybetti. Seken kurşunların isabet ettiği Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, kaldırıldığı hastanede 14 Aralık 2024'te şehit oldu. Yargılama sonucunda Kemal Ergün; şehit askere yönelik eylemi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, yaralı asker için 19 yıl, öldürdüğü iki kişi için ise "haksız tahrik" indirimiyle toplam 46 yıl hapis cezasına çarptırıldı.