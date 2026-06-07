İki şehirde ormanlar tamamen kapatıldı: Mangal ve semaver yakanlara adli işlem yapılacak!

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, sorumluluk sahası içerisinde yer alan ormanlık alanları feci yangın felaketlerinden korumak ve muhtemel felaketleri en aza indirmek amacıyla radikal bir yasaklama kararını devreye aldı. Alınan sismik karar doğrultusunda, Eskişehir ve Afyonkarahisar genelinde ormanlık alanlara sivil girişler aylarca tamamen durduruldu.

AFYONKARAHİSAR VE ESKİŞEHİR İÇİN KRİTİK YASAK TAKVİMİ BELİRLENDİ

Müdürlük tarafından yayımlanan resmi son dakika bildirisine göre, iki komşu şehirde coğrafi ve meteorolojik şartlar analiz edilerek farklı siber takvim sınırları çizildi. Ormanları koruma altına alan kritik tarih baremleri düz metin akışıyla şu şekilde ilan edildi:

Afyonkarahisar Sınırları: Afyonkarahisar genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş yasağı 1 Haziran tarihi itibarıyla resmen başladı. Sürücülerin, kampçıların ve vatandaşların uymakla mükellef olduğu bu yasal baraj 31 Ekim tarihine kadar kesintisiz olarak yürürlükte kalacak.

Eskişehir Sınırları: Kent genelindeki ormanlık arazilere yönelik fiziki giriş yasakları ise 15 Haziran tarihinde aktif hale gelecek. Eskişehir'deki ciğerlerin abluka altına alınacağı bu süreç 15 Ekim tarihine kadar fahiş bir titizlikle sürdürülecek.

YASAĞA UYMAYANLARA ADLİ İŞLEM VE FAHİŞ PARA CEZASI

6831 sayılı Orman Kanunu'nun amir hükümleri çerçevesinde hareket eden emniyet, jandarma ve orman muhafaza memurları, iki il genelinde 7/24 esasıyla fiziki ve siber devriye mesaisi yapacak. Alınan yasal kararlara uymayarak gizlice ormanlık sahalara giren, kamp kuran veya mülk sınırlarını ihlal eden vatandaşlar hakkında doğrudan idari para cezası uygulanacak ve haklarında feci adli tahkikatlar başlatılacak.

6831 SAYILI KANUNUN 76. MADDESİ UYARINCA ATEŞ YAKMAK KESİNLİKLE YASAK

Müdürlük, ormanlık alanların iç kısımları kadar orman sınırlarına yakın özel mülklerde de fahiş bir denetim mekanizması işletecek. İlgili Orman Kanunu'nun 76. maddesi gereğince; tarım arazilerinde anız yakılması, bağ-bahçe temizliği amacıyla otların tutuşturulması, mangal, semaver veya benzeri rekreasyonel amaçlarla kontrollü de olsa açık havada ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek her türlü insan kaynaklı eylem fahiş müeyyidelerle yasaklandı.

MİLLİ PARKLAR VE RESMİ MESİRE ALANLARI KAPSAM DIŞINDA BIKALILDI

Doğa tutkunlarının ve vatandaşların mağdur olmaması adına yasal düzenlemede bazı fiziki muafiyet noktaları da belirlendi. Resmi kuruluşu siber veri tabanlarında tescilli olan ve aktif olarak işletilen orman parkları (faal piknik ve mesire alanları), ekoturizm alanları, milli parklar ve tabiat parkı sınırları ile görevli kamu personelleri genel yasak kapsamının dışında tutuldu. Ancak bu izinli alanların dışında kalan bakir ormanlık bölgelerde sosyal ve sportif etkinlikler, doğa yürüyüşleri ve dağ bisikleti gezileri düzenlemek de tamamen yasa dışı ilan edildi.