İki yıllık husumet kanlı bitti: Kızını kaçıran şahsın babasını ve kardeşini yolda kurşun yağmuruna tuttu!

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi’nde 6 Haziran günü akşam saatlerinde silahlı bir saldırı yaşandı. Ali Ersoy (55) ile oğlu Ömer Ersoy (29), balya yüklü bir araçla mahallede seyir halinde oldukları sırada E.K.’nin tüfekli saldırısına uğradı.

Açılan ateş sonucu baba Ali Ersoy olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda ağır yaralanan 29 yaşındaki Ömer Ersoy ise bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ömer Ersoy, hastanede doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri acilen bölgeye sevk edilirken, jandarma güçleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

CİNAYETİN ARKASINDAKİ İKİ YILLIK KIZ KAÇIRMA HUSUMETİ

Cinayetlerin ardındaki sebep ise geçmişte yaşanan bir olaya dayanıyor. İddialara göre, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ali Ersoy’un diğer oğlu Yahya Ersoy, yaklaşık iki yıl önce saldırgan E.K.’nin kızını kaçırmıştı. İki aile arasında kız kaçırma vakasının hemen ardından başlayan bu husumet, yolda seyir halindeki araca yapılan ölümcül baskınla sonuçlandı.

Bölgede güvenlik kordonu oluşturan jandarma ekipleri, çifte cinayetin faili olduğu öne sürülen E.K.’yi olayda kullandığı değerlendirilen tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli E.K., jandarmadaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına çelik yelek giydirilen ve etrafında geniş güvenlik önlemleri alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.