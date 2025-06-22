İkinci bir duyuruya kadar Taksim metrosu ve füniküler hattı kapatıldı

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerinde bulunan Taksim ve Şişhane istasyonları geçici süreyle hizmet dışı bırakıldı. Metro İstanbul’un yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”