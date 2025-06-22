İkinci bir duyuruya kadar Taksim metrosu ve füniküler hattı kapatıldı

İstanbul’un en yoğun ulaşım noktalarından biri olan Taksim’de, metro ve füniküler hatlarına erişim, İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İkinci bir duyuruya kadar Taksim metrosu ve füniküler hattı kapatıldı
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İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerinde bulunan Taksim ve Şişhane istasyonları geçici süreyle hizmet dışı bırakıldı. Metro İstanbul’un yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”

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