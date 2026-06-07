İkinci el araç husumeti kanlı bitti: Cumali Kocabey'i sırtından vuran zanlının emniyetteki şok ifadesi ortaya çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde geçtiğimiz günlerde güpegündüz gerçekleştirilen, bir gencin hayatını kaybettiği, arkadaşının ise yaralandığı silahlı saldırının arkasından fahiş bir ticari husumet çıktı. İkinci el otomobil alım satımında yaşanan "mekanik arıza ve borç" krizinin tetiklediği cinayetin firari zanlısı, saklandığı yayla evinde basılarak adliyeye sevk edildi.

İKİNCİ EL OTOMOBİLDE MEKANİK ARIZA HUSUMETİ

Kan donduran asayiş olayı, 24 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen son dakika adli bilgilere göre, 31 yaşındaki Bişar Oğuz, bir süre önce 26 yaşındaki Cumali Kocabey'den ikinci el bir otomobil satın aldı. Ancak satın alınan araçta kısa süre içinde fahiş mekanik arızalar baş gösterdi. Tamir masrafları ve araç bedelinin geri ödenmesi hususunda siber mesajlar ve telefon görüşmeleriyle başlayan gerilim, taraflar arasında sismik bir husumete dönüştü.

SOKAK ORTASINDA SIRTINDAN VURDU, OTOMOBİLLE KAÇTI

Olay günü sokakta yürüyen Cumali Kocabey ve arkadaşı Doğan Toprak (26) ile karşı karşıya gelen Bişar Oğuz arasında fiziki tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Oğuz, fahiş bir öfkeyle kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan feci mermilerin hedefi olan Cumali Kocabey sırtından, yanındaki arkadaşı Doğan Toprak ise ayağından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli Oğuz ise saniyeler içinde olay yerindeki aracına binerek hızla izini kaybettirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sırtından vurulan Kocabey doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybederken, Toprak tedavisinin ardından taburcu edildi.

550 SAATLİK SİBER TAKİP: TOROSLAR'DA DAĞ EVİ BASKINI

Adana Polisi, firari katil zanlısını yakalamak amacıyla bölgedeki tüm siber altyapıyı mercek altına aldı. Cinayet masası dedektifleri; kaçış güzergahı üzerindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve çevre dükkanların güvenlik kameralarından elde edilen tam 550 saatlik siber görüntü hacmini saniye saniye analiz etti. İncelemeler neticesinde zanlının Mersin istikametine kaçtığı ve Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası’ndaki izole bir dağ evinde saklandığı saptandı. Adrese düzenlenen eş zamanlı şok fiziki baskınla Bişar Oğuz kıskıvrak gözaltına alındı.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM" DEDİ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek siber sorgu odasına alınan Bişar Oğuz, ifadesinde feci cinayetin kronolojisini doğruladı. Oğuz, “Cumali'den satın aldığım araçta fahiş mekanik arızalar oluştu. Parayı geri vermeyip borcunu da ödemeyince aramızda husumet başladı. Sokakta karşılaşınca yanındaki arkadaşıyla birlikte bana fiziki olarak saldırdılar. Ben de kendimi korumak amacıyla ateş etmek zorunda kaldım” diyerek kendini savundu.

Emniyetteki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Bafra ve Adana adliye koridorlarına sevk edilen Bişar Oğuz, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme heyeti tarafından "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından siber yasal kayıtlarla tutuklanarak cezaevine gönderildi.