İkinci el araç satışında kurallar değişiyor: Tavan fiyat dönemi geliyor!

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç piyasasında güveni artırmak ve ekspertiz süreçlerini standardize etmek amacıyla hazırladığı yeni yönetmelik taslağını netleştirdi. Yeni düzenleme, fahiş fiyatların önüne geçilmesinden teknik kusurların tanımına kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Yağmur Biçen Kaplan
Bakanlık, kamu ve meslek kuruluşlarının görüşlerini alarak ekspertiz hizmetleri için alt ve üst ücret sınırı belirleme yetkisine sahip olacak.

 Ücretler il ve ilçe bazında, araç sınıfına ve hizmetin kapsamına göre değişkenlik gösterebilecek.
 Bu adımın, özellikle büyükşehirlerdeki kontrolsüz fiyat artışlarının önüne geçmesi bekleniyor.

TAŞIT EKSPERTİZ BİLGİ SİSTEMİ (TEBS) KURULUYOR

Araç geçmişine dair tüm karanlık noktalar artık merkezi bir sistemde toplanıyor.

İşletmeler; taşıt kimlik bilgilerini ve rapor sonuçlarını Bakanlık tarafından belirlenen şablona uygun şekilde sisteme yükleyecek.
Tescil, muayene, kilometre, hasar ve servis kayıtları gibi tüm teknik detaylar bu sistem üzerinden takip edilebilecek.

HATA YAPAN İŞLETMEYE "ONARIM" FATURASI

Yeni taslak, ekspertiz işletmelerine ağır bir hukuki sorumluluk yüklüyor. Raporda belirtilmeyen bir arıza, hasar veya kusur sonradan tespit edilirse; aracın rayiç değeri ile mevcut durumu arasındaki değer farkını veya onarım masraflarını ekspertiz işletmesi karşılamak zorunda kalacak.

Ayrıca yetki belgesi alacak sorumluların; dolandırıcılık, hırsızlık ve rüşvet gibi suçlardan hüküm giymemiş olması şartı aranacak.


YENİ TEKNİK STANDARTLAR VE TANIMLAR

Taslakla birlikte ekspertiz raporlarındaki ifadeler net bir matematiksel ve teknik zemine oturtuldu:

Klima veya cam otomatiği gibi sistemlerin komutlara yanıt vermemesi bu sınıfa girecek.  Motor veya şanzımandan gelen tasarım dışı mekanik sesler bu şekilde kayda geçecek.

Bir parçanın yüzeyinin yüzde 30’undan fazlası boyanmışsa, o parça raporda doğrudan "boyalı" olarak işaretlenecek.

