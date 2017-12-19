banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

İkitelli'de servis midibüsü devrildi; 3 yaralı

İkitelli'de TEM Yanyol'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, kaldırıma çarparak yan devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

İkitelli'de servis midibüsü devrildi; 3 yaralı

İstanbul İkitelli'de TEM Yanyol'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, kaldırıma çarparak yan devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 21.30'de İkitelli TEM Yanyol'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Mehmet Mecit Akçı'nın kontrolünden çıkan 34 BV 1916 plakalı servis midibüsü, kaldırıma çarparak yan devrildi. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Akçı ile 2 yolcuyu ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 

Hastanede tedavileri süren yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Atiker Konyaspor'dan 'sözlü saldırı' açıklaması
Sonraki Haber
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.