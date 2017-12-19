İkitelli'de TEM Yanyol'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, kaldırıma çarparak yan devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul İkitelli'de TEM Yanyol'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, kaldırıma çarparak yan devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30'de İkitelli TEM Yanyol'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Mehmet Mecit Akçı'nın kontrolünden çıkan 34 BV 1916 plakalı servis midibüsü, kaldırıma çarparak yan devrildi. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Akçı ile 2 yolcuyu ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Hastanede tedavileri süren yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.