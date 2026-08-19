İklim bilimcilerden korkutan uyarı! Son 150 yılın en güçlü "Süper El Nino"su geliyor

Okyanustan atmosfere yayılacak devasa ısının insan kaynaklı iklim değişikliğiyle birleşmesi sonucu, olayın son 150 yılın en şiddetli "Süper El Nino"suna dönüşebileceği ve küresel sıcaklıkların tarihi rekorlar kıracağı bildirildi.

2027'de 1,7 Derecelik Artış: Paris İklim Eşiği Aşılıyor

Bilim insanlarının projeksiyonlarına göre El Nino, atmosfer ve okyanus dengesini kökten değiştirecek:

Tarihi Eşik Aşılıyor: Küresel ortalama sıcaklık artışının 2027 yılında sanayi öncesi dönemin 1,7 derece üzerine çıkabileceği hesaplanıyor. Bu durum, Paris İklim Anlaşması'nda hedeflenen 1,5 derecelik kritik kırmızı çizginin geçilmesi anlamına geliyor.

Nisan 2027'ye Kadar Sürecek: ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), aşırı sıcaklık ve yıkıcı hava olaylarını tetikleyen El Nino koşullarının en az Nisan 2027'ye kadar etkisini sürdürmesinin neredeyse kesin olduğunu duyurdu.

Gıdada Yüzde 15,8'lik Zam Riski ve 10 Trilyon Dolarlık Fatura

Aşırı sıcaklar, şiddetli kuraklık, orman yangınları ve sel felaketleri küresel piyasalarda derin sarsıntılara yol açacak:

10 Trilyon Dolar Kayıp: Araştırmacılar, küresel ekonominin El Nino kaynaklı afetler nedeniyle 2032 yılına kadar 10 trilyon dolarlık devasa bir zararla karşılaşabileceğini öngörüyor.

Gıda Fiyatları Fırlayacak: Goldman Sachs analistleri, "Süper El Nino"nun uluslararası gıda fiyatlarını %15,8 oranında artırabileceğine dikkat çekerken; Avrupa Merkez Bankası (ECB) temel gıdada artışın %9'u bulabileceğini bildirdi.

Tarımda Kırmızı Alarm: Hindistan'da muson yağışlarının zayıflaması sebebiyle buğday, pirinç ve şeker kamışı rekoltelerinde ağır kayıplar bekleniyor.

Deniz Ekosistemleri ve Mercanlar Tehdit Altında

Okyanus yüzey sularındaki anormal ısınma, denizlerdeki canlı yaşamını da yok olma riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Başta mercan resiflerindeki kitlesel ağarma olmak üzere ekosistem dengesi bozulurken, okyanusların atmosferdeki karbonu emme kapasitesinin düşeceği kaydedildi.