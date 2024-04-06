İklim değişikliği arıcıları da etkiledi

Son yıllarda sıcaklıkların artmasıyla arıcılık yapan üreticiler, arı ölümleri başta olmak üzere ciddi kayıplar yaşıyor. Arıcılar, 2-3 ay konakladığı bölgelerde ani hava değişimleri yüzünden artık 20 günden fazla kalamıyor.

Editör: Yağmur Biçen

Son yıllarda sıcaklıkların artmasıyla arıcılık yapan üreticiler, arı ölümleri başta olmak üzere ciddi kayıplar yaşıyor. Arıcılar, 2-3 ay konakladığı bölgelerde ani hava değişimleri yüzünden artık 20 günden fazla kalamıyor. İzmir’de 27 yıldır arıcılıkla uğraşan Fahri Yaşar da, bu nedenle arı rotasında sürekli değişikliğe gidiyor.

İklim değişikliği gezgin arıcıların rotasını da şaşırttı. 2-3 ay konaklanan bölgelerde artık 20 günden fazla kalınamıyor. Arıcılar da sürekli yer değişikliğine gidiyor. 


Son yıllarda sıcaklıkların artması arı ölümleri başta olmak üzere çok ciddi kayıplara neden oluyor. O kayıpları yaşayanlardan biri de 27 yıldır aracılıkla uğraşan Fahri Yaşar.

Kışı Karaburun ilçesindeki arazisinde geçiren Yaşar, üretimde verimliliği artırmak için arılarını her sezon farklı yerlere götürüyor. Yağışı takip ederek güzergâh belirlemeye çalışıyor.

Yaşar, daha önce uğradığı birçok güzergâhı da yine ani hava değişimleri nedeniyle rotasından çıkardı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# arıcılık # iklim değişikliğ
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