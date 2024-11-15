İlaçlama faciası: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde bir apartmanda 12 Kasım Salı günü yapılan haşere ilaçlaması trajediye yol açtı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İlaçlama faciası: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
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İlaçlama sonrası apartmanda yaşayanların bir kısmı zehirlendi. 1 yaşındaki T.A.K. adlı erkek bebeğin zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebeğin annesi R.K., babası R.K. ve apartman sakini G.U. da zehirlenme belirtileri göstererek hastaneye kaldırıldı.

Anne ve baba taburcu edilirken, G.U.'nun tedavisi Alsancak Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Olayla ilgili ilaçlama firmasının 3 çalışanı gözaltına alındı.

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