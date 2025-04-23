İletişim Başkanı Altun'dan depreme ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili süreci yakından izlemekte ve tüm ilgili kurumlarımızın koordinasyonunu sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.