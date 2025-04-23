İletişim Başkanı Altun'dan depreme ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İletişim Başkanı Altun'dan depreme ilişkin açıklama
Yayınlanma:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili süreci yakından izlemekte ve tüm ilgili kurumlarımızın koordinasyonunu sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Deprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik adımDeprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik adımYurt
AFAD' dan deprem sonrası kritik uyarı!AFAD' dan deprem sonrası kritik uyarı!Yurt
deprem telekomünikasyon iletişim başkanlığı
Günün Manşetleri
AFAD' dan deprem sonrası kritik uyarı!
Bakan Yerlikaya'dan İstanbul depremiyle ilgili ilk açıklama
İstanbul'da şiddetli deprem!
Doğu Perinçek'ten 23 Nisan mesajı
Bugün toplu taşıma ücretsiz!
Erken seçim tartışmasına Bahçeli noktayı koydu
Türk Altın: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
Çok sayıda ölü ve yaralı var
FETÖ'nün en kritik isimleri tek tek deşifre oldu
Bakan Uraloğlu'ndan Şam ziyareti
Çok Okunanlar
İstanbul'daki şiddetli depremin ardından Naci Görür'den flaş uyarı İstanbul'daki şiddetli depremin ardından Naci Görür'den flaş uyarı
Deprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik adım Deprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik adım
Altın fiyatlarında şok dalgalanma Altın fiyatlarında şok dalgalanma
Altın mı euro mu? Altın mı euro mu?
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!