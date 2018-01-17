Yarıyıl tatili öncesi Ilgaz Kayak Merkezi'ndeki oteller büyük oranda doldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz'daki otellerde sömestir tatili öncesinde doluluk oranının yüzde 90'lara ulaştığı bildirildi.



Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, yarıyıl tatili öncesi yoğun ilgi görüyor. Kayak Merkezi, sezon boyunca İstanbul, Ankara, Amasya, Çorum, Samsun, Kastamonu, Sinop ve Çankırı başta olmak üzere, birçok ilden kayakseveri ağırlıyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler bin 850 rakımda, doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yaparak, kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.



Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine, Ilgaz'da karın ara ara yağmaya devam ettiğini belirtti.



Yeni yıla yoğun bir şekilde girdiklerini ifade eden Akkaya, "Yeni yılda ilgi çok iyiydi. Bu ilgi yarıyılda da devam edecek gibi görünüyor. Şu anda otellerin doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı." dedi.



Kayakseverleri Ilgaz'a davet eden Akkaya, "Ilgaz, doğasıyla, kayakseverlere sunduğu imkanlarıyla ülkenin göz bebeği. Kayakseverler burada çok güzel bir tatil geçirebilir. Hem profesyoneller hem de acemiler için pistlerimiz bulunuyor. Doğal güzellikler içerisinde dolu dolu bir tatil geçirmek isteyenleri Ilgaz'a bekliyoruz." diye konuştu.