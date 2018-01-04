D-765 karayolunun Ilgaz Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-765 karayolunun Ilgaz Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.



Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan karayolunda ilerlemekte güçlük çekti.



Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.