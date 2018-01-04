banner962
Erdoğan: Yeni döneme girdik
Erdoğan: Yeni döneme girdik
“İsrail'in attığı adımları reddediyoruz“
“İsrail'in attığı adımları reddediyoruz“
Hazinedar'dan ilk açıklama
Hazinedar'dan ilk açıklama
Mersin'de okullar tatil edildi
Mersin'de okullar tatil edildi

Ilgaz Dağı'nda sis etkili oluyor

D-765 karayolunun Ilgaz Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ilgaz Dağı'nda sis etkili oluyor

D-765 karayolunun Ilgaz Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan karayolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yoğun sis #Sis #kastamonu #Ilgaz Dağı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Mersin'de bazı tarım alanlarını su bastı
Sonraki Haber
Çanakkale Belediyespor, libero Ceren Cihan Önal ile anlaştı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.