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Ilgaz Dağı'nda sis etkili oluyor

D-765 karayolunun Ilgaz Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ilgaz Dağı'nda sis etkili oluyor

D-765 karayolunun Ilgaz Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede akşam saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle kent merkezi ile Kadı ve Ilgaz Dağları mevkisinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan karayolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri ise kentteki sisin etkisini bir süre daha devam ettireceğini bildirdi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Sis #kastamonu #Ilgaz Dağı
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