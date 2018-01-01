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Ilgaz Dağı'nda yeni yıl yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda, 6 otelin tamamı yeni yılı yüzde 100 dolulukla karşıladı.

Ilgaz Dağı'nda yeni yıl yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda, 6 otelin tamamı yeni yılı yüzde 100 dolulukla karşıladı.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nda bulunan 6 otel, yeni yıla yaklaşık bin 700 yatak kapasitesinin tamamı dolu olarak girdi. Yılbaşı tatilini Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımda doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Operasyon Müdürü Taner İnce, Ilgaz Dağı'nın doğal güzelliklerinin ön planda olduğunu belirtti. Ilgaz Dağı'nın ulaşım olarak rahat bir konumda bulunduğunu ifade eden İnce, şunları söyledi:

"Yılbaşında beklentilerin çok üstünde bir doluluk oldu. Eğlenceli ve dolu dolu bir yılbaşı geçirdik. Şu an herkes dönüş yoluna geçti. Önümüzdeki günlerde çok daha iyi olacaktır. Bütün otellerde yılbaşında boş yer yoktu. Ilgaz Dağı'nda mükemmel bir atmosfer var. Herkesi Ilgaz'a bekliyoruz. "

Türkiye Kayak Federasyonu Ilgaz Kayak İşletmesi Müdürü Can Erdem ise yılbaşının çok güzel geçtiğini vurgulayarak, "Yılbaşında doluluğumuz yüzde 100'dü. Misafirlerimiz bugün itibarıyla otelleri boşaltıyor. Ana pistimizi açtık. Bütün kayakseverleri Ilgaz'a bekliyoruz. Ilgaz'a yağan kar kristal kar. Ormanlık alanda muhteşem bir görüntü var. " dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ilgaz Dağı
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