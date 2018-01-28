Hafta sonu ve sömestir tatili dolayısıyla Ilgaz'a ilgi gösteren ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yaptı

Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezinde hafta sonu ve sömestir tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz Dağı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.



Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında gösterilen Ilgaz, kış mevsiminde pek çok tatilcinin uğrak yerleri arasında bulunuyor.



Hafta sonu ve sömestir tatili dolayısıyla Ilgaz'a ilgi gösteren ziyaretçiler, 1850 rakımda doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak, keyifli vakit geçirme fırsatı buluyor.



Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sömestir tatili ve hafta sonu dolayısıyla kayak merkezinde büyük yoğunluk yaşandığını söyledi.



Bütün pistlerin dolu olduğuna dikkati çeken Akkaya, "Çorum, Karabük, Samsun, Ordu ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirden misafirlerimiz var. Ilgaz'ın doğal güzellikleri saymakla bitmek. Biz öğrencilerimize elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalışıyoruz. Dünyada olmayan ağaçların Ilgaz'da olduğunu herkese göstermek lazım. Herkesi buraya bekliyoruz." dedi.



Ilgaz Dağı'na ailesiyle tatile gelen 8 yaşındaki Öykü Külahlıoğlu ise bölgeye ilk defa geldiğini ve kayak yaptığını anlatarak, "Burada iki gün kalacağız. Kayak yapmayı seviyorum. Ormanlar çok güzel. Babamla oyun oynuyoruz. Çok eğleniyorum." ifadesini kullandı.



İlkay Külahlıoğlu da Ilgaz Dağı'nın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Yarıyıl tatili dolayısıyla kızıma karne hediyesi olarak geldik. Kızım kayak dersi alıyor. Ben de onu izleyerek keyifli zaman geçiriyorum." diye konuştu.



Samsun'dan Ilgaz Dağı'na geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Aykan Acar da bölgeyi çok beğendiğini vurgulayarak, çam ağaçlarının güzel bir manzara oluşturduğunu kaydetti.